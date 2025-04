Stuttgarter Wilhelma: In welchen Spitzen-Gremien sitzt der Stuttgarter Zoo-Direktor?

1 Thomas Kölpin ist im Europäischen Verband für Zoos und Aquarien (EAZA) aktiv. Foto: Wilhelma/artismedia GmbH/Olaf Kühl

Der Chef des Stuttgarter zoologisch-botanischen Gartens, Thomas Kölpin, ist weiterhin in wichtigen Positionen des Europäischen Verbands für Zoos und Aquarien (EAZA) aktiv.











Der Stuttgarter Zoodirektor Thomas Kölpin ist kürzlich im spanischen Valencia bei der Vollversammlung des Europäischen Verbands für Zoos und Aquarien (EAZA) wiedergewählt worden. Damit nimmt er weiterhin eine lenkende Aufgabe in dem Verband ein, wie die Wilhelma mitteilt. So wurde der promovierte Biologe, der im Jahr 2014 die Leitung der Wilhelma übernommen hat, in gleich zwei Ämtern für jeweils drei Jahre bestätigt: So ist er erneut in den Council, den fast 50-köpfigen Rat der EAZA, gewählt worden, in dem deutsche Zoos mit insgesamt fünf Sitzen vertreten sind. Auch Vertreter von Zoos aus Berlin, Leipzig, Halle/Saale und Frankfurt am Main sind dort dabei.