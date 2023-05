Am Stuttgarter Flughafen wurde letzte Woche ein Kälterekord gemessen, nun ist es wieder wärmer als in früheren Jahren üblich. Daten zeigen, wie ungewöhnlich dieser Temperatursprung ist.

Die dritte Maiwoche brachte einen merklichen Wetterwechsel mit sich: innerhalb einer Woche bewegten sich die Temperaturen am Stuttgarter Flughafen zwischen rund zwei und 26 Grad. Die Daten unserer Klimazentrale zeigen: Beides fällt im langjährigen Vergleich aus dem Rahmen.

Zu Beginn der zweiten Maihälfte wurde am Stuttgarter Flughafen, wo der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterstation unterhält, ein Kälterekord gemessen. Die Temperatur sank am 18. Mai auf einen Tiefstwert von 1,8 Grad ab – kälter war es dort seit Messbeginn 1953 an diesem Datum in keinem Jahr. Ein starker Kontrast zum darauffolgenden Wochenende, an dem es warm in Stuttgart wurde: dort sanken die Temperaturen nachts nicht mehr unter zehn Grad ab. Im Vergleich zu den Jahren zwischen 1961 und 1990, als sich der Klimawandel noch wenig ausgewirkt hat, ist das ungewöhnlich mild. Der Durchschnitt lag damals für Mitte Mai bei rund acht Grad.

Ein Blick auf die Extremwerte zeigt, wie stark die Temperaturen zu dieser Jahreszeit im Laufe der Jahrzehnte variieren können. Tiefstwerte wie die 1,8 Grad am vergangenen Donnerstag traten ebenso auf wie Höchstwerte von über 30 Grad.

Auch tagsüber kletterten die Temperaturen in die Höhe. Am Flughafen wurden zum Beginn dieser Woche 26 Grad gemessen – der erste meteorologischer Sommertag in diesem Jahr. Zwischen den Jahren 1961 und 1990 waren Mitte Mai noch Höchsttemperaturen zwischen 13 und 22 Grad die Norm. In den letzten 30 Jahren wurde es wegen des Klimawandels aber immer wärmer: Die Tageshöchsttemperatur bewegte sich am Flughafen in diesen Jahren meist zwischen 15 und 24 Grad.

Im Gegensatz dazu liegt die Niederschlagsmenge nach regenreichen Wochen aktuell wieder im langjährig gemessenen Durchschnitt. Am Stuttgart Flughafen fielen in den letzten 30 Tagen rund 60 Liter je Quadratmeter, der Mittelwert liegt bei 75 Litern. Das Unwetter vom Montagabend betraf im Raum Stuttgart besonders Göppingen und Murrhardt, weder die DWD-Wetterstation am Flughafen noch die auf dem Schnarrenberg verzeichneten deshalb größere Regenmengen.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.