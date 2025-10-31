Stuttgarter Westen: Umgestaltung des Bismarckplatzes in Stuttgart erneut verschoben

Mit dem Umbau des Bismarckplatzes in Stuttgart soll erst im Frühjahr 2027 begonnen werden – falls das große Sparprogramm der Stadt nicht noch dazwischenfunkt. Viele sind frustriert.
Es ist eine beinahe endlose Geschichte, schon seit weit mehr als zehn Jahren wird zum Bismarckplatz im Stuttgarter Westen diskutiert und geplant, wie dieser Ort an der Kirche St. Elisabeth grüner und schöner werden könnte. Pläne gibt es mittlerweile, damit die Menschen dort gerne länger verweilen. Jetzt aber teilt die Stadt Stuttgart auf Anfrage mit, dass der Beginn der Umgestaltung sich auf Anfang 2027 verzögere, also um ein weiteres Jahr.