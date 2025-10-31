Stuttgarter Westen: Umgestaltung des Bismarckplatzes in Stuttgart erneut verschoben

Mit dem Umbau des Bismarckplatzes in Stuttgart soll erst im Frühjahr 2027 begonnen werden – falls das große Sparprogramm der Stadt nicht noch dazwischenfunkt. Viele sind frustriert.

Es ist eine beinahe endlose Geschichte, schon seit weit mehr als zehn Jahren wird zum Bismarckplatz im Stuttgarter Westen diskutiert und geplant, wie dieser Ort an der Kirche St. Elisabeth grüner und schöner werden könnte. Pläne gibt es mittlerweile, damit die Menschen dort gerne länger verweilen. Jetzt aber teilt die Stadt Stuttgart auf Anfrage mit, dass der Beginn der Umgestaltung sich auf Anfang 2027 verzögere, also um ein weiteres Jahr.

Hintergrund sind neue Anforderungen durch den Klimawandel. Die Stadt will dort alle rund 70 Bäume erhalten und zwölf neue pflanzen sowie das Regenwasser in einem unterirdischen System speichern – so kann das Wasser zum Gießen der Bäume und Wiesen genutzt werden, und bei Starkregen kann der Speicher die Überflutung der Kanalisation abpuffern. Es wird hier also das Prinzip der Schwammstadt angewandt, der Bismarckplatz soll Teil des Hitzeschutzkonzepts der Stadt werden.

Die Wurzeln jeden Baumes an dem Platz in Stuttgart untersucht

Das hatte aber zur Folge, dass bei jedem einzelnen schon existierenden Baum die Wurzeln untersucht wurden, um ein individuelles Erhaltungskonzept zu erstellen. Offensichtlich war dieses aufwendige Verfahren unumgänglich. Allerdings hatte die Stadt diese Wurzelanalysen bereits im Mai 2024 als Grund genannt, weshalb ein Baustart erst 2026 möglich sei. Nun wird es nochmals ein Jahr später.

Daneben müssten aber auch Leitungen für Gas Strom, Wasser, Fernwärme und Kommunikation verlegt werden, teilte Sven Matis mit, der Sprecher der Stadt. Dies führe zu den Verzögerungen.

In manchen Ecken wirkt der Bismarckplatz derzeit etwas verwildert und verwahrlost. Foto: Lichtgut

Oberirdisch erhalten alle Parkflächen wasserdurchlässige Steine, damit das Wasser besser versickern kann. Für Kinder sind Wasserspiele mit Nebeldüsen geplant, eines davon soll über ein Bodentrampolin gesteuert werden können. Der Schatten der Bäume und die Kühle des Wassers sollen also auch an heißen Tagen für eine angenehme Temperatur sorgen. An der Kirche könnten Stufen entstehen, um dort zu sitzen und zu verweilen. Die Schwabstraße, die den Platz durchschneidet, wird aber bleiben.

Die Abzweigung vom Platz zur Bismarckstraße ist schon vor Längerem gesperrt worden; so sind dort ein paar Quadratmeter für Menschen abgezwackt worden, die Zone werde im Sommer auch rege genutzt, erzählt eine Anwohnerin. Gleich nebenan liegt die Elisabethenanlage, die nach einer Sanierung im Mai dieses Jahres wieder eröffnet worden ist. Dort gibt es Spielplätze für Kinder jeden Alters, einen Bolzplatz und ebenfalls Wasserfontänen.

Das ist zumindest ein Trost für alle Anwohner des Bismarckplatzes, die zunehmend frustriert sind über die weitere Verschiebung der Umgestaltung. Viele, die man fragt, winken ab, nach dem Motto: Das wird sowieso nicht mehr wahr. Eine Verkäuferin in einem Laden sagt: „Das Ankündigungsschild steht gefühlt seit 1000 Jahren.“

Für Yilmaz Yogurtcu, der mit seiner Frau Belgin die Gaststätte „Die Metzgerei“ am Bismarckplatz betreibt, wäre der Umbau gar nicht mehr notwendig. Ein neuer Brunnen mit Sitzplätzen und mehr Abfalleimer würden ausreichen, sagt er – das gesparte Geld sei besser in Schulen und Jugendarbeit investiert. Für die beiden Gastronomen ist es aber wichtig, dass ihr Biergarten bleiben könne: „Ohne würde sich das Lokal nicht lohnen.“

Stadt Stuttgart hält sich bedeckt beim Geld

Tatsächlich könnte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Denn die Stadt muss viele hundert Millionen Euro einsparen. Ob auch die Gelder für den Bismarckplatz gekürzt werden, entscheidet am Ende der Stuttgarter Gemeinderat bei den Etatberatungen im Dezember. Die Stadt selbst hält sich bedeckt. Vor anderthalb Jahren war die Rede gewesen von 7,9 Millionen Euro an Gesamtkosten; seither seien 600.000 Euro hinzugekommen, so Sven Matis. Es handle sich um allgemeine Baupreissteigerungen sowie um höhere Planungskosten, weil das gesamte Projekt komplexer geworden sei.

Gari Pavkovic, der Vorsitzende des Bismarckplatz-Vereins, hat aus der Stadtverwaltung gehört, dass die Umgestaltung nicht grundsätzlich in Frage stehe. Überlegungen, wo man noch einsparen könne, seien aber nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist Pavkovic, der frühere Integrationsbeauftragte der Stuttgarts, optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass alles weitgehend so kommt wie geplant.“