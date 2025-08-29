Stuttgarter Weindorf: Ohne ehrenamtliche Helfer würde es kein Weindorf geben – was ist ihre Aufgabe?

Beim 49. Stuttgarter Weindorf gibt es auch zahlreiche Ehrenamtliche, die vom Veranstalter Pro Stuttgart tätig sind. Wo sie überall im Einsatz sind.
Wer über das Stuttgarter Weindorf spaziert, der trifft nicht nur auf unzählige Lauben, die bunt geschmückt sind und Viertelesschlotzer, die sich dort niederlassen und schwäbische Spezialitäten genießen. Es sind auch ab und an Menschen unterwegs, auf deren gelben Weste der Schriftzug „Weindorf Ehrenamt“ stehen haben. Doch was verbirgt sich dahinter und was ist ihre Aufgabe? Pauline Balzer von der Geschäftsstelle von Pro Stuttgart, dem Veranstalter, weiß es. Die Ehrenamtlichen kümmern sich um Infomaterial und betreuen die Info-Laube des Vereins Pro-Stuttgart, die am Haus des Tourismus am Marktplatz steht.