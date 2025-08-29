Stuttgarter Weindorf: Ohne ehrenamtliche Helfer würde es kein Weindorf geben – was ist ihre Aufgabe?

Beim 49. Stuttgarter Weindorf gibt es auch zahlreiche Ehrenamtliche, die vom Veranstalter Pro Stuttgart tätig sind. Wo sie überall im Einsatz sind.

Wer über das Stuttgarter Weindorf spaziert, der trifft nicht nur auf unzählige Lauben, die bunt geschmückt sind und Viertelesschlotzer, die sich dort niederlassen und schwäbische Spezialitäten genießen. Es sind auch ab und an Menschen unterwegs, auf deren gelben Weste der Schriftzug „Weindorf Ehrenamt“ stehen haben. Doch was verbirgt sich dahinter und was ist ihre Aufgabe? Pauline Balzer von der Geschäftsstelle von Pro Stuttgart, dem Veranstalter, weiß es. Die Ehrenamtlichen kümmern sich um Infomaterial und betreuen die Info-Laube des Vereins Pro-Stuttgart, die am Haus des Tourismus am Marktplatz steht.

Der Infopunkt von Pro Stuttgart ist im Haus des Tourismus auf dem Marktplatz. Foto: Pro Stuttgart Es gibt verschiedene Ehrenamtliche, die für den Verein tätig sind: So gibt es einen ehrenamtlichen Ordnungsdienst, der die Security unterstützt.

Ehrenamtliche von Pro Stuttgart beim Ordnungsdienst aktiv

Das heißt, diese Freiwilligen kümmern sich neben der Polizei und einem Sicherheitsdienst um die Sicherheit beim Weindorf.

Die Ehrenamtlichen sind auch beim Info-Stand von Pro Stuttgart auf dem Weindorf aktiv. Foto: Pro Stuttgart

Und dazu gehört auch, dass sie schauen, dass beispielsweise immer die Transportwege frei sind oder dass kein Fahrradfahrer über das Weindorf fährt. Auch sorgen sie dafür, dass es keine unerlaubten Auftritte gibt. An möglichen Einfahrstraßen stehen zudem Poller, die unerlaubtes Hineinfahren mit Fahrzeugen verhindern sollen.

Am Infostand des Vereins, der in diesem Jahr stolze 140 Jahre alt ist, kümmern sich außerdem je zwei Ehrenamtliche in zwei Schichten um die Betreuung der Infothek. Somit sind vier Männer und Frauen des Vereins pro Tag im Einsatz, bis zum Ende des Fests, welches dieses Jahr 17 Tage dauert, also insgesamt 68 Ehrenamtliche.

Wie das gelingt, jeden Tag die Freiwilligen für diese Dienste zu stellen: „Pro Stuttgart zählt rund 700 aktive Mitglieder“, weiß Balzer. Ohne diese große Zahl an Aktiven sei die Veranstaltung auch nicht zu stemmen. Der Verein Pro Stuttgart blickt auf ein sehr langes Engagement für die Stadt zurück. Er engagiert sich seit 1885 in der Landeshauptstadt Stuttgart. Und auch von Beginn an für das Stuttgarter Weindorf, welches es nun seit fast 50 Jahren gibt und vom ersten Tag an bis heute von Pro Stuttgart als Veranstalter durchgeführt wird.