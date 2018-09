Stuttgarter Weindorf Gipfeltreffen im Zeichen des Sports

Von Heidemarie A. Hechtel 06. September 2018 - 17:40 Uhr

Mit dabei beim Sport-Gipfel: Jürgen Schweikardt (TVB Handball), Wolfgang Dietrich (VfB Stuttgart), Fred Stradinger (Sportkreis und CDU Stadtrat), Martin Maixner (Sportkreisjugend), Werner Koch (Vorstand Pro Stuttgart) (rechte Seite von rechts). Links: Sven Franzen (TVB Handball), Stefan Urbat (Stadtrat), Hans H Pfeifer (Stadtrat), Dominik Hermet (Sportkreis), Rolf Blind (Vorstand Pro Stuttgart). Foto: Lichtgut/Iannone

Viele Vereine, Institutionen oder auch Firmen nutzen das Stuttgarter Weindorf für einen Stammtisch. Beim Viertele kommen die Leute ins Gespräch – so auch beim Sportgipfel in der Laube Nummer 6.

Stuttgart - Die Anregung durch das Wortspiel für das neue Weindorf-Motto „Geweinsam“ brauchen die vielen Stammtische in Stuttgart sicher nicht, um dem gewohnten Wirtschäftle jetzt mal untreu zu werden: Man geht aufs Weindorf, ist doch klar. Bärbel Mohrmann, Pro Stuttgart-Geschäftsführerin und die perfekte Info-Börse über alles, was sich in und rund um die Lauben abspielt, kann eine ganze Liste aufzählen. Da wären als erstes die Gastronomen im Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), für die eine Einkehr bei den Lauben-Kollegen eine Selbstverständlichkeit ist. Manfred Strauß, der Weindorf-Architekt, berichtet, dass sich die Mercedes-Veteranen hier treffen. „Das ist der Club der Mercedes-Oldtimer-Besitzer“, schickt er erklärend hinterher und verrät, dass er selbst dazu gehört.

Die Prominenten-Kicker lassen hier den Ball mal Ball sein, und auch die Mitglieder von Pro Stuttgart genießen in vertrauter Runde die Früchte ihrer Arbeit. „Außerdem kommen die Amerikaner gern“, betont Mohrmann, die Stuttgarter Kommandozentralen für US-Streitkräfte, Eucom und Africom, pflegen daher mit Begeisterung ihre Weindorf-Stammtische.

Sportvertreter an einem Tisch in der Laube

Beim Viertele kommen die Leut’ zusammen. Damit sich die Vertreter der sportlichen Disziplinen auch mal kennenlernen und die großen mit den kleinen Vereinen reden, hat Bärbel Mohrmann im letzten Jahr den Sport-Gipfel ins Leben gerufen, der sich jetzt zum zweiten Mal getroffen hat. Mit dabei in der Laube der Weindorf-Wirtin Helli Schmieg: VfB-Präsident Wolfgang Dietrich, Aurel Irion, Geschäftsführer von Allianz MTV mit Sportchefin Kim Renkema, Dominik Hermes vom Sportkreis Stuttgart, der Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt vom TVB Stuttgart, die Kunstturner Elisabeth Seitz und Marcel Nguyen und der Sportmoderator Jens Zimmermann.

Nicht nur gemütlich hocken und genießen, sondern einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen heute die Protokollchefs der großen Stuttgarter Institutionen und Unternehmen wie Landtag von Baden-Württemberg, Staatsministerium, Landtag, Stadt Stuttgart, Daimler, Porsche, Bosch und Bosch-Stiftung beim Rundgsang über das Weindorf.