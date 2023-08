1 Das Weindorf wird aufgebaut. Foto: Weier

Das Stuttgarter Weindorf beginnt, unter anderem mit einigen neuen Wirten. Und dem Versuch, ob die Kultur einen Platz hat zwischen Viertele und Rostbraten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einer fehlt noch. Wengerter Andreas Zaiß arbeitet. In seinem Brotberuf, da muss das Ehrenamt warten. Zaiß ist Vorstand im Bürgerverein Pro Stuttgart, dem Ausrichter des Weindorfs. Und einer der 29 Wirte. Während im Rathaus die Pressekonferenz zum Weindorf schon begonnen hat, werkelt Zaiß noch an seinen Lauben. So kommt er verspätet, im Blaumann. Nun erlaubt der Alltag eines Wengerters ohnehin wenig Freizeit, irgendwas ist immer. Schneiden, Lesen, Wasser führen, Arbeit im Keller, Verkaufen, Repräsentieren, Bürokram, doch die letzten Tage im August sind immer besonders intensiv. Schnell muss es gehen, wenn der Wochenmarkt geht, kommen am Samstag die Wirte. Und haben zum Aufbau der 129 Lauben gerade mal Zeit bis zum Mittwoch. Dann beginnt das 47. Weindorf.