Stuttgarter Weindorf 2024: Der Aufbau der Weinlauben ist in vollem Gange

10 Bis Mittwoch muss alles stehen fürs Stuttgarter Weindorf. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

So langsam nimmt das Stuttgarter Weindorf Gestalt an. Die Weinlauben stehen in Teilen. Am Mittwoch ist Eröffnung. Der Wochenmarkt muss für die Zeit des Weindorfes vom Schiller- und Marktplatz weichen. Wir zeigen Bilder vom Aufbau.











In wenigen Tagen beginnt das Stuttgarter Weindorf. Zeit also, die Weinlauben zwischen Schiller- und Marktplatz aufzubauen. Und genau dies wird seit dem Wochenende getan. Es geht zügig voran. Standen am Sonntag noch die Gerippe der Stände, sind die Lauben am Montag schon gut zu erkennen. Am Mittwoch geht es dann los, das 48. Stuttgarter Weindorf. Von 11.30 Uhr an haben die Weinlauben geöffnet. Bis zum 8. September können die Besucherinnen und Besucher dann regionale Weine und schwäbische Spezialitäten genießen.