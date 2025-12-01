Was gehört eigentlich dazu, einen Weihnachtsmarktstand zu betreiben? Ein traditionsreicher Stand am Schillerplatz gewährt einen Einblick hinter den Verkaufstresen.
Der Weihnachtsmarkt lädt wieder ein. Es glitzert, es duftet, und tausende Besucherinnen und Besucher schieben sich zwischen den Ständen hindurch. Aber wie ist es eigentlich, so einen Stand zu betreiben, beim Weihnachtsmarkt nicht nur zu gucken, sondern zu arbeiten? Einer der das weiß, ist Christian Tinz. Er verkauft Weihnachtswachsschmuck und Springerle – und verbringt dafür viele Stunden in seiner kleinen Holzhütte am Schillerplatz.