Stuttgarter Weihnachtsmarkt Mit guter Stimmung gegen Schmuddelwetter

Von red 08. Dezember 2018 - 19:15 Uhr

Die Besucher lassen sich ihre vorweihnachtliche Stimmung vom Schmuddelwetter nicht verderben: In Scharen strömten sie am Samstag auf den Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Nein, weihnachtlich ist das Wetter dieser Tage in Stuttgart nicht. Aber davon lassen sich die Besucher auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht beirren – beim Budenzauber in der Innenstadt kommt man schnell in vorweihnachtliche Stimmung.

Mehr zum Thema

Für Sie getestet: Das sind die kulinarischen Besonderheiten auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

Dicht an dicht drängten sich die Besucher am Samstagnachmittag bei Glühwein und anderen Leckereien in den Gängen. Besondere Attraktion bei den Kindern war – wie jedes Jahr – die große Eisenbahn, die am Schlossplatz ihre Runden dreht. Vom danebenliegenden Riesenrad hat man zudem einen imposanten Blick auf die gesamte Szenerie.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.