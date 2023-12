Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Es will im Rathaus keine Freude aufkommen

Es will im Rathaus keine Freude aufkommen

1 Viele Händler auf dem Weihnachtsmarkt beklagen mangelnde Besucherfrequenz in den späten Abendstunden. Foto: Lg/Ferdinando Iannone

Im Wirtschaftsausschuss haben Stadträte wieder Kritik an den Öffnungszeiten geübt. Die Beschicker werden nun zu ihren Vorstellungen befragt.











Link kopiert



Der Geschäftsführer der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, Andreas Kroll, dürfte sich seinen letzten Weihnachtsmarkt vor dem Ruhestand sicher anders vorgestellt haben. Der Streit über die morgens um eine Stunde verkürzten (nun 11 statt 10 Uhr), dafür donnerstags (bis 22 Uhr) sowie freitags und samstags (bis 22.30 Uhr) verlängerten Öffnungszeiten, die den Gastronomiebetrieben nutzen, vielen übrigen Beschickern aber gar nicht ins Konzept passen, hat ihn am Freitag erneut in den Wirtschaftsausschuss geführt.