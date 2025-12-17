Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Ein Event der Jungen? Was Handydaten über die Weihnachtsmarkt-Besucher verraten

Wer besucht den Stuttgarter Weihnachtsmarkt? Mobilfunkdaten zeigen, wann der Weihnachtsmarkt am stärksten besucht war, wie alt die Besucher sind und wie weit sie angereist sind.
Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zieht den Veranstaltern zufolge jedes Jahr bis zu vier Millionen Besucherinnen und Besucher an, fast so viele wie das Cannstatter Volksfest. Es reisten „viele Gäste aus dem Ausland an“, schreibt der Veranstalter in.Stuttgart. Wie viele genau, weiß niemand; es werden höchstens die etwa aus der Schweiz anreisenden Busse gezählt. Wer die Besucher aus dem näheren Umfeld sind, ist überhaupt nicht bekannt – bis jetzt.