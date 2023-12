Volle Gassen, quengelnde Kinder und kein Klo in Sicht? Ein Weihnachtsmarktbesuch kann mit Kindern auch anstrengend sein. Wir zeigen, was auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt für Abwechslung für die Kleinen sorgt – und wo Eltern Toiletten oder Wickelmöglichkeiten finden.

Miniatur-Eisenbahn:

Lesen Sie auch

Die Miniatur-Eisenbahn ist ein Höhepunkt für die kleinen Gäste des Stuttgarter Weihnachtsmarktes. Platz nehmen auf einem der Wägen hinter dem Lokführer, und los gehts! Die zwei zischenden Dampfloks durchqueren eine 390 Quadratmeter große Miniaturlandschaft auf dem Schlossplatz. Bis zu 42 Kinder können gleichzeitig von den beiden Bahnen mitgenommen werden. Da sie unterschiedliche Routen abfahren, lohnt sich vielleicht ein zweiter Besuch.

Lebende Krippe:

Kinder und Tiere – das passt zusammen. Foto: IMAGO//Horst Rudel

Eine Krippe gehört traditionell zu jedem Weihnachtsmarkt. Der Nachbau des Stalls, in dem der Überlieferung nach das Christuskind geboren wurde, wird in Stuttgart von echten Tieren bewohnt. Drei Lämmer, zwei Schafe und Esel „Lukas“ machen die Weihnachtsgeschichte für Kinder greifbar.

Kinder-Märchenland:

Beim Lebkuchenherz isst das Auge mit. Foto: www./IMAGO//Arnulf Hettrich

Das Kinder-Märchenland umfasst unter anderem die Miniatur-Eisenbahn, zusätzlich aber auch noch ein Mini-Riesenrad und ein nostalgisches Kinderkarussell. Zudem können die Kleinen süße Lebkuchenherzen selbstständig verzieren. Ob das dekorierte Gebäck dann das weihnachtliche Kinderzimmer schmücken soll oder gleich vernascht werden darf, muss man dann auf dem Nachhauseweg ausdiskutieren.

Stockbrot am Lappenzelt:

Nichts geht über ein knuspriges Stockbrot am Lagerfeuer. Foto: I/MAGO/Gelhot

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet auf dem Karlsplatz der alljährliche Finnische Weihnachtsmarkt statt. Beim dortigen „Lappenzelt“ wird rund um das Lagerfeuer ein kostenloses Stockbrot-Backen für Kinder angeboten.

Riesenrad auf dem Schlossplatz:

Das Riesenrad, das sonst auf dem Cannstatter Wasen die Besucher erfreut, thront jetzt am Neuen Schloss. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses ragt bis zu 58 Meter über den Boden und ermöglicht einen weiten Blick über Stuttgart und die weihnachtlich dekorierte Innenstadt. Ein tolles Erlebnis, auch für Kinder. Das Riesenrad hat Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, am Dienstag von 14 bis 21 Uhr und Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Kinder bis drei Jahre dürfen kostenlos mitfahren, danach beträgt der Preis bis 1,40 Meter Körpergröße sechs Euro.

Kinderpunsch:

Ein Kinderpunsch wärmt von innen. Foto: imago stock&people/Alexander Pohl

Das kalte Winterwetter lässt sich mit einem heißen Kinderpunsch deutlich leichter und länger ertragen. Während die Erwachsenen am Glühwein nippen, können sich die Jüngsten an dem kindergerechten Pendant wärmen. Einen Einheitspreis gibt es auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht. Die Veranstalter rechnen mit einer Preisspanne zwischen drei und vier Euro an den jeweiligen Ständen.

Toiletten, Wickeln, Stillen:

Gerade wenn Kinder dabei sind, ist es hilfreich zu wissen, wo sich Toiletten befinden. Foto: IMAGO//dk-fotowelt

Toilettenanlagen am und rund um den Weihnachtsmarkt finden sich am Eingang Schillerplatz (rechts vom Weihnachtsmarkttor), am Sporerplatz (vor dem ehemaligen Hotel Arche), in der Königstraße (Pyramide), in der Stiftsstraße (Nähe Eingang Stiftskirche) und in der Markthalle (fest installiert). Eine weitere Toiletten-Anlage befindet sich in der Nähe des Palasts der Republik. Wickelmöglichkeiten finden sich in den dm-Filialen der Innenstadt, im Stadtpalais am Charlottenplatz, im Einkaufszentrum Breuninger in der Marktstraße und im Eingangsbereich des Kunstmuseums. Im Rathaus gibt es zudem die Möglichkeit zu stillen.