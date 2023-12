Stuttgart: 6 Gründe, warum wir den Weihnachtsmarkt lieben

1 Wahrzeichen des Stuttgarter Weihnachtsmarkts: das Riesenrad und die Riesenpyramide. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Welche sechs Dinge verbinden wir mit dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart? Wir haben uns umgesehen und verraten, was ihn so besonders macht – und warum wir ihn so lieben.











Herrlich nostalgische Stände, überall glitzert und glänzt es, Musik erklingt, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln hängt in der Luft. Zwei Wochen Zeit haben wir noch, um über den Weihnachtsmarkt in Stuttgart zu schlendern und die Atmosphäre zu genießen, um Stuttgart vom Riesenrad aus zu bewundern oder einen Glühwein zu trinken. Was aber macht den Stuttgarter Weihnachtsmarkt eigentlich aus, den es immerhin schon seit 300 Jahren gibt? Hier unsere kleine Erkundungstour.