Stuttgarter Weihnachtsgeschichte: Obdachloser spendet Flaschenpfand an alleinerziehende Mütter

„Einzigartig“, nennt der Sozialdienst katholischer Frauen die Geste eines Stuttgarter Obdachlosen: Zu Weihnachten spendet er 200 Euro für alleinerziehende Mütter.
Es gibt viele schöne Weihnachtsgeschichten. Diese dürfte zu den schönsten gehören: Sie handelt von „Schwalbe“, einem Obdachlosen aus Stuttgart, der vom Flaschensammeln lebt, und der jetzt – kurz vor Weihnachten – 200 Euro in einen Briefumschlag legte samt einem Zettel, auf dem Folgendes steht: „Meine geliebten Schwestern. Ich wünsch euch ein schönes HAPPY-BIRTHDAY-JESUS-Fest. Mit dem Geld sorgt bitte dafür, das 2 allein stehende Mütter ein etwas schöneres Fest haben (im Sinne von Jesus wie er gesagt hat: Lasst die Kinder zu mir kommen). Ich hab den Umschlag so gelassen, wie ich ihn gefunden hab, damit ihr in nochmal benutzen könnt. Schönen Gruß Schwalbe.“ Neben seinen Namen hat er ein kleines Herz gezeichnet, aus dem ein Kreuz wächst . . .