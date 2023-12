Stuttgarter Weihnachtsdinner für Menschen in Not: Damit Weihnachten wirklich zum Fest der Nächstenliebe wird

Wann fängt Weihnachten an? Gudrun Nopper liefert mit ihrem Verein Stille Not an Heiligabend die Antwort: Wenn man denjenigen hilft, denen es nicht so gut geht wie einem selbst. Promi-Wirt Jörg Mink kocht ein Drei-Gänge-Menü für Arme und Einsame.

In Berlin legte Frank Zander im Jahr 1995 damit los: Mit seiner Familie lud der Sänger Obdachlose und Bedürftige zu einem festlichen Weihnachtsdinner ein, inspiriert von US-Superstar Bruce Springsteen, der zur Präsentation seiner neuen CD mal nicht die üblichen Promis und Pressevertreter eingeladen hatte, sondern die Ärmsten der Armen. Das Menü zum Christfest, das man das Fest der Liebe nennt, ist in der Hauptstadt zur Tradition geworden.

Wer an Heiligabend in der Kelter in Wangen die vielen strahlenden Gesichter von sozial benachteiligten und einsamen Menschen sieht, weil sie ein Drei-Gänge-Menü des Stuttgarter Spitzenkochs Jörg Mink bekommen, kann sich vorstellen, dass auch in Stuttgart daraus eine feste Einrichtung werden könnte.

Im reichen Stuttgart soll die Armut nicht vergessen werden

Gudrun Nopper, die Frau des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper, hat mit ihrem Verein Stille Not für diesen Weihnachtsabend im festlich illuminierten Dachgeschoss des Fachwerkgebäudes aus dem 18. Jahrhundert etliche Sponsoren gewonnen sowie Kellnerinnen und Kellner, denen es deutlich besser geht als den Gästen, die sie bedienen. Im reichen Stuttgart, so die Botschaft des Abends, darf die Armut in der Stadt nicht vergessen werden. Worte allein reichen nicht. Gerade Weihnachten ist ein guter Anlass, um zur Tat zu schreiten.

Von den Hymnus-Chorknaben mit ihrem einzigartigen Klang bis zur engelsgleich singenden Songwriterin Madeline Willers – das Programm ist besinnlich, weihnachtlich, festlich und recht fröhlich. Diakon Eckart Schultz-Berg, Mitglied der Landessynode, betont, dass Weihnachten in den Herzen beginnt, man also anderen helfen sollte.

Momente des Glücks

Traditionell kommt an Weihnachten die ganze Familie zusammen, es gibt gutes Essen und Geschenke. Was für viele Menschen selbstverständlich erscheint, bleibt für andere ein ferner Traum. Sie haben keine Familie – und oft nicht einmal das Geld für eine warme Mahlzeit. Diese Menschen aus dem Schatten des Lebens rücken nun in der historischen Kelter von Wangen in den Mittelpunkt. Sie erleben Momente der Begegnung und der Zuneigung, in denen die Einsamkeit vergessen ist, finanziert von Menschen, die nicht jeden Cent umdrehen müssen. Das sind Momente des Glücks.

Auf dem Menüplan von Jörg Mink (Restaurant Schloss Solitude) stehen Maronensuppe, Rindsroulade mit Rotkraut und Kartoffelpüree, sowie süßes Allerlei als Dessert. Serviert wird das Essen nicht von Profis, sondern von Helferinnen und Helfern, die Gudrun Nopper gewonnen hat. Ihre beiden Söhne beispielsweise bringen die Teller an den Tisch, aber auch ihr Mann Frank Nopper, der bei diesem Fest nicht als OB im Mittelpunkt steht, sondern nur einer von etlichen freiwilligen Helfern ist. Auch Schönheitschirurg Christian Fitz (sein Sohn Sebastian tritt als Christkind auf, wie schon bei der Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarktes), Society-Lady Vera Niefer, die Witwe des früheren Mercedes-Chefs, Kunsthändler Frank Zimmermann und etliche andere verteilen, was Jörg Mink gezaubert hat. Familie Nopper feiert Weihnachten gemeinsam beim Helfen.

Bescherung am Schluss

Später gibt es auch noch Geschenke, unter anderem Gutscheine für Friseurbesuche, die Sponsoren bereitgestellt haben. Alle Gäste, die sonst ohne Geld auf vieles verzichten müssen, dürfen eine gut gefüllte Tüte mitnehmen. Die Freude über die Bescherung ist riesig.

Wann fängt Weihnachten an? Gudrun Nopper beantwortet diese Frage mit einem Gedicht von Rolf Krenzer. Darin heißt es unter anderem: „Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, wenn der Laute bei den Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will. Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit, helles Licht verspricht. Ja, dann fängt Weihnachten an.“