Stuttgarter Warenhaus soll verkauft werden: Breuninger steht zum Verkauf - 31 potenzielle Käufer

1 Die Warenhauskette Breuninger soll verkauft werden. Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Die Warenhauskette Breuninger mit Häusern unter anderem in Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig steht zum Verkauf. Wie die „Wirtschaftswoche“ am Mittwoch berichtete, will die hinter der Gruppe stehende Eigentümerfamilie sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien verkaufen. 31 Unternehmen hätten Interesse angemeldet. Erste Angebote sollen bis Oktober vorliegen.