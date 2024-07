Stuttgarter Wahrzeichen wird untersucht: Was machen die Kletterer am Fernsehturm?

Was machen die Kletterer am Fernsehturm?

1 Luftiger Arbeitsplatz: Zwei Industriekletterer inspizieren drei Tage lang die Beschaffenheit des Betons am Fernsehturm. Foto: SWR Media Services / Patrick Schnauffer

So mancher Besucher des Stuttgarter Fernsehturms reibt sich am Mittwoch die Augen: Da klettert doch wer am Turm? Die Betreibergesellschaft liefert die Erklärung.











Eine besondere Kletterwand haben sich zwei Kletterer aus Hessen ausgesucht: den 217 Meter hohen Stuttgarter Fernsehturm. Sie machen das allerdings nicht zum Vergnügen, sondern beruflich. Die Industriekletterer der Gears GmbH aus dem hessischen Steinau an der Straße sind im Auftrag des SWR und der SWR Media-Services, der Betreibergesellschaft des Fernsehturms, drei Tage lang damit beschäftigt, den Turmschaft des Stuttgarter Wahrzeichens von außen zu inspizieren. An Seilen, die am Turmkorb befestigt sind, arbeiten sie sich mit Hilfe eines Motors Meter für Meter nach oben. 138 Meter misst die Entfernung vom Boden bis zur untersten Etage des Turmkorbs.