Stuttgarter Wahrzeichen: Raucht’s da etwa am Fernsehturm? – Wie die Außenarbeiten ablaufen

70 Jahre gehen auch an einem Fernsehturm nicht spurlos vorbei. Industriekletterer sind am Turmschaft in schwindelerregender Höhe im Einsatz. Ein Besuch bei Stuttgarts Wahrzeichen.
Auf 150 Metern Höhe pfeift ein kalter Wind. Und es spritzt auch ordentlich, wenn die Männer auf den Arbeitsbühnen die graue Haut des Stuttgarter Fernsehturms mit 400 Bar Wasserdruck abwaschen. Aber schwindelerregende Höhe und einen kalten Wind sind sie gewohnt: Schließlich handelt es sich bei den Männern um erfahrene Industriekletterer.