Stuttgarter Wahrzeichen: Eintrittspreise für den Fernsehturm steigen deutlich

Steigende Kosten für Energie und Handwerker sind laut der SWR Media Services GmbH der Grund für „die Preisanpassung“, wie die Pächterin des Fernsehturms die deutliche Preiserhöhung um knapp 20 Prozent für Anfang des kommenden Jahres umschreibt. Der letzte Preissprung liegt drei Jahre zurück. Während Erwachsene künftig zwei Euro mehr bezahlen müssen (von 10,50 Euro auf 12,50 Euro), fällt der Anstieg bei ermäßigten Karten für Kinder, Studierende und Behinderte noch stärker aus: Statt bisher 5,50 Euro zahlt diese Gruppe künftig 8 Euro, also sogar 2,50 Euro mehr als bisher.

Jahreskarte kostet 50 Euro

Wer öfter das Stuttgarter Wahrzeichen besuchen will, spart weiterhin mit der Dauerkarte. Sie kostet künftig 50 Euro bzw. 30 Euro ermäßig statt bisher 40 bzw. 20 Euro. Bei vier Besuchen hat sich der Jahresausweis als bereits gelohnt. Das Familienticket für zwei Eltern und alle eigenen Kinder bis einschließlich 15 Jahre kostet künftig 35 Euro. (Hoch-) Schulklassen zahlen vom 1. Januar an pro Person sechs Euro, für Kindergartengruppen bleibt der Eintritt frei. Auch für größere Gruppen von Erwachsenen gibt es Ermäßigungen, nach denen man sich erkundigen sollte.

Gelder aus dem Rundfunkbeitrag dürfen die Betreiber des Fernsehturms nicht für den laufenden Betrieb verwenden, sie müssen alles selbst erwirtschaften. Nach schweren Corona-Jahren legen die Einnahmen in diesem Jahr zu. Dies führt Francisco Hoyo, der Sprecher der SWR Media Services GmbH, auf die „EM-Effekte“ zurück. Dank des Fußballturniers sind mehr Touristen in Stuttgart als in den Vorjahren gezählt worden. „Aktuell liegen wir für 2024 bei 278.000 Besucher“, sagt Hoyo. Der Trend sei also positiv. Im vergangenen Jahr waren es 269.000 Gäste.

Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt dem SWR kommerzielle Einnahmequellen wie etwa Werbezeitenverkauf, Lizenzierung, Merchandising und Veranstaltungstickets. Diese privatwirtschaftlichen Tätigkeiten hat der Sender der SWR Media Services übertragen.

Gerade heißt es: Warm anziehen für einen Besuch auf der Fernsehturm-Plattform. /stzn

Trotz der Aufwärtstrends sind die Zahlen vor Corona noch nicht erreicht. 2019 besuchten 343.278 Menschen den Turmkorb, 2020 brach die Zahl in der Pandemie auf 83.554 ab. Von den Zahlen nach der Eröffnung des Fernsehturms können die Pächter nur träumen: 1957, ein Jahr nach dem Start, kamen 930.549 Besucherinnen und Besucher, um das Bauwerk von Fritz Leonhardt zu bewundern.

Der Fernsehturm ist in aller Regel montags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. An 13 Samstagen im Jahr ist der Turmkorb für Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher geöffnet, die einen Sonnenaufgang erleben wollen. Für dieses Jahr sind alle Termine dafür bereits ausverkauft. Die Termine für 2025 stehen noch nicht fest.