Stuttgarter Wahrzeichen: Grabkapelle auf dem Württemberg macht Winterpause – aber es gibt Ausnahmen

Das Stuttgarter Wahrzeichen geht in die Winterpause und eröffnet erst wieder im kommenden Frühjahr. Zum Saisonende gibt es noch ein paar Highlights – und ein paar Ausnahmen.
Auch Wahrzeichen machen Urlaub, zumindest die Grabkapelle auf dem Württemberg: Vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. März 2026 geht Stuttgarts Monument mit höchstem Romantik-Faktor in die Winterpause. Das letzte November-Wochenende wird also die letzte Möglichkeit sein, sich das beliebte Ausflugsziel nochmal von innen anzusehen, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr.