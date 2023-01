7 Am Sonntag, 5. Februar, öffnet der Fernsehturm bereits um 7 Uhr. Foto: SWR Media Services

Nach einer Bauzeit von 20 Monaten ist der Stuttgarter Fernsehturm am 5. Februar 1956 eröffnet worden. Zum Geburtstag gibt es eine besondere Aktion.















Link kopiert

Der Fernsehturm wird am Sonntag, 5. Februar, 67 Jahre alt. Aus diesem Anlass öffnet das Stuttgarter Wahrzeichen an diesem Tag bereits um 7 Uhr. So haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den Sonnenaufgang hoch über der Stadt zu genießen – noch vor der regulären Öffnungszeit. Zudem steht in der Eventlocation in 144 Metern Höhe für alle hungrigen Frühaufsteher von 7 Uhr ein kleines Frühstück bereit. Das Sonnenaufgangspaket mit Auffahrt und Frühstück ist online für 25,40 Euro auf der Fernsehturm-Website buchbar. Wer den Sonnenaufgang lieber unter freiem Himmel betrachten möchte, kann zum regulären Eintrittspreis von 10,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro, von der Besucherplattform aus den Blick über die Stadt schweifen lassen. Die regulären Tickets können online gebucht oder vor Ort an der Kasse erworben werden. Das Panoramacafé im Turmkorb öffnet an diesem Tag ebenfalls bereits um 7 Uhr.

Nach der Geburtstagsfeier macht das Fernsehturm-Team Betriebsferien. Diese dauern vom 6. bis einschließlich 17. Februar. Auch das Panoramacafé und das Restaurant Leonhardts bleiben in dieser Zeit geschlossen.

Der Stuttgarter Fernsehturm war der erste Fernsehturm weltweit. Der Stuttgarter Brückenbauer und Statiker Fritz Leonhardt konstruierte den Betonturm. Neu an seiner Idee war, dass sich dort nicht nur die Antennen des damaligen Süddeutschen Rundfunks befinden sollten, sondern der Bau auch touristisch und gastronomisch genutzt werden sollte. So entstand ein Turm mit einem fast kreiszylindrischen Korb, der Aussichtsplattform, Gaststätte und Sendetechnik einschloss. Nach einer Bauzeit von 20 Monaten wurde er am 5. Februar 1956 eröffnet. Die Baukosten von 4,2 Millionen Mark amortisierten sich bereits nach fünf Jahren durch den Ticketverkauf. Dass der 217 Meter hohe Bau mit seiner Stahl-Betonkonstruktion tatsächlich halten würde, hatten zu Beginn nicht alle Stuttgarter geglaubt. Bis heute ist er ein Prototyp, den Ingenieure auf der ganzen Welt nachbauten und weiterentwickelten – von Frankfurt über Dortmund bis Johannesburg und Wuhan in China.

Weitere Informationen, auch zum Ticketverkauf, sind im Internet zu finden unter www.fernsehturm-stuttgart.de