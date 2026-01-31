Stuttgarter Wahrzeichen: Der Fernsehturm wird 70 – diese Events sind geplant

Vom freien Eintritt für einen ganzen Jahrgang bis zur 70-Stunden-Nonstop-Öffnung – das ganze Jahr über wird der Stuttgarter Fernsehturm gefeiert. Eine Übersicht.
Am 5. Februar 1956 wurde er eingeweiht – der erste Fernsehturm überhaupt. In diesem Jahr feiert der lange Lulatsch auf dem Hohen Bopser seinen 70. Am Anfang fanden ihn viele hässlich, heute ist er aus Stuttgarts Hügel-Panorama nicht mehr wegzudenken, ist sogar Anwärter für das Unesco-Weltkulturerbe. Das ganze Jahr über wird der Stuttgarter Fernsehturm gefeiert. Eine Übersicht.