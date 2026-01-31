Stuttgarter Wahrzeichen: Der Fernsehturm wird 70 – diese Events sind geplant

Vom freien Eintritt für einen ganzen Jahrgang bis zur 70-Stunden-Nonstop-Öffnung – das ganze Jahr über wird der Stuttgarter Fernsehturm gefeiert. Eine Übersicht.

Am 5. Februar 1956 wurde er eingeweiht – der erste Fernsehturm überhaupt. In diesem Jahr feiert der lange Lulatsch auf dem Hohen Bopser seinen 70. Am Anfang fanden ihn viele hässlich, heute ist er aus Stuttgarts Hügel-Panorama nicht mehr wegzudenken, ist sogar Anwärter für das Unesco-Weltkulturerbe. Das ganze Jahr über wird der Stuttgarter Fernsehturm gefeiert. Eine Übersicht.

1956er-Jahrgang darf ein ganzes Jahr lang kostenlos rauf Besucherinnen und Besucher des Jahrgangs 1956 haben Glück: Wer im Eröffnungsjahr des Stuttgarter Fernsehturms geboren ist, darf das ganze Jubiläumsjahr über kostenfrei nach oben auf die Aussichtsplattform fahren.

70 Stunden Fernsehturm – Nonstop-Öffnung vom 5. bis 7. Februar

Zum Turmgeburtstag am 5. Februar 2026 öffnet der Fernsehturm seine Türen für 70 Stunden am Stück: Los geht’s am Donnerstag, 5. Februar, Schlag Mitternacht. Geöffnet ist dann nonstop bis Samstag, 7. Februar um 22 Uhr. Die 70 Stunden sind gefüllt mit ordentlich Programm:

Sektempfang um Mitternacht: Im Panoramacafé wird das 217 Meter lange Geburtstagskind bei einem festlichen Sektempfang mit Kessler begossen. Kostenpunkt: 19 Euro.

Filmklassikergucken auf 144 Metern: In den zwei Nächten zeigt der SWR, der Betreiber des Fernsehturms, jeweils um 0.30 Uhr auf der Eventebene im Turmkorb Miss-Marple-Krimi-Klassiker. Kostenpunkt: 34,90 Euro.

Cocktail-Lounge: Das Panoramacafé verwandelt sich mit Hilfe der Mixer der Lennart Bar aus der Tübinger Straße in Stuttgarts höchstgelegene Cocktail-Lounge. Der erste Cocktail ist im Preis schon drin. Kostenpunkt: 19 Euro.

Frühstück zum Sonnenaufgang: An den drei Festtagen können Besucher den Tagesanbruch bei einem leckeren Frühstück genießen – Stuttgart bei Sonnenaufgang inklusive. Kostenpunkt: 49 Euro.

Für ihn blasen wir Seifenblasen und lassen es Rosen regnen: Der Stuttgarter Fernsehturm wird 70. Foto: Marijan Murat/dpa

Oldie-Party am Fuß des Fernsehturms: Am Samstag wird auf der Eventebene Musik aus sieben Jahrzehnten aufgelegt – jede Stunde die größten Hits aus einem anderen Jahrzehnt. Kostenpunkt: 19 Euro.

Geburtstagsdinner im Restaurant Leonhardts: Im Restaurant am Turmfuß wird zu Ehren des Stuttgarter Wahrzeichens ein besonderes Drei-Gang-Menü serviert. Kostenpunkt: 89 Euro.

Geburtstagsständchen hoch über der Stadt: Open Piano – einen außergewöhnlichen Konzertabend gibt es am Donnerstag um 20 Uhr. Pianistinnen und Pianisten, die sich für das Event offen bewerben konnten, spielen, was sie wollen – von Bach bis Swing, von Mozart bis Jazz. Kostenpunkt: 49 Euro.

Jazz Oben-Premiere: Das „Sophisticated Orchestra – Above the City featuring Linda Kyei & Linus David“ nimmt das Publikum am Freitagabend um 20 Uhr mit auf eine musikalische Zeitreise. Kostenpunkt: 59 Euro.

Klassik in luftiger Höhe: Am Samstagnachmittag spielt das Viatores Quartet ein Konzert auf der Eventebene. Um 15.30 Uhr wird es auch live auf SWR Kultur übertragen.

Die Fahrt im Aufzug ist im Eintrittspreis enthalten. Weitere Infos und Tickets gibt es online unter: www.fernsehturm-stuttgart.de/70-Stunden

Gefeiert wird der Fernsehturm noch das ganze Jahr

Ausstellung im Stadtpalais: Vom 4. März bis zum 12. April ist im Stuttgarter Stadtpalais die Doppelausstellung „Höhenrausch und Lampenfieber – 70 Jahre Fernsehturm und Liederhalle“ zu sehen. Denn 2026 wird auch das Konzerthaus am Berliner Platz 70 Jahre alt.