Stuttgarter Volleyballerin: Das Kreuz mit dem Rücken – so kämpft Pia Kästner um ihr Comeback

Sie ist die Führungsfigur bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart – doch in der Vorbereitung fehlt Pia Kästner nach einer Rücken-OP. Im November will sie wieder spielen.
Bisher läuft in der Vorbereitung des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart alles nach Plan. Die einzige negative Nachricht hatte es für Trainer Konstantin Bitter und sein Team schon vor der ersten Einheit am 11. August gegeben – die schmerzte jedoch umso mehr. Pia Kästner, die prominenteste Spielerin im Kader, musste sich überraschend Mitte Juli einer weiteren Rücken-Operation unterziehen und kämpft seither um ihr Comeback. „Den Umständen entsprechend geht es mir gut, die Richtung stimmt“, sagt Pia Kästner, „allerdings ist der Weg zurück schon noch weit.“