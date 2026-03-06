Stuttgarter Vesperkirche: Die Chefin der Vesperkirche hat das Gefühl, „genau das Richtige getan zu haben“

Kurz vor Schluss der 32. Vesperkirchen-Saison in der Stuttgarter Leonhardskirche zieht Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann Bilanz.
Nach 48 Tagen Stuttgarter Vesperkirche, unterbrochen nur von zwei, drei Tagen Büroarbeit, spürt Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann den „Kraftverlust“. Der wird jedoch bei weitem aufgewogen durch das Gefühl, „genau das Richtige getan zu haben“, wie die 65-Jährige sagt. Und wenn an diesem Samstag um 15 Uhr der Abschlussgottesdienst stattfindet, dürfte sich dieses Gefühl noch verstärken. Denn für Gabriele Ehrmann ist diese 32. Stuttgarter Vesperkirchensaison zugleich die letzte vor ihrem Ruhestand. „Ich werde die Vesperkirche sehr vermissen“, sagt die Theologin. „Es war jedes Mal eine intensive und ausgefüllte Zeit.“