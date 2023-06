Mädchenflohmarkt meldet vorläufig Insolvenz an

1 Aus für den Mädchenflohmarkt – auch der virtuelle Kleidermarkt leidet unter anderem unter Corona-Folgen. Foto: Andreas Rosar

Jetzt also doch: Nach monatelangen Querelen um ausstehende Zahlungen erklärt das Stuttgarter Onlineportal Finanzierungsverhandlungen für gescheitert. Und nun?









Monatelang ist spekuliert worden, am Freitag herrschte dann Klarheit: Das Stuttgarter Unternehmen Mädchenflohmarkt ist zahlungsunfähig. „Heute ist ein trauriger Tag, denn unsere Finanzierungsverhandlungen der letzten Wochen und Monate sind gescheitert und wir mussten vorläufige Insolvenz anmelden“, heißt es in einer Mail an die Kundinnen des Verkaufsportals für gebrauchte Damenmode. Mehr als 1,5 Millionen Nutzerinnen sind nach Firmenangaben registriert. Damit gibt es zumindest eine Erklärung für Kundinnen, die seit Wochen und Monaten vergeblich auf die Auszahlung ihrer Verkaufserlöse warten, obwohl es laut App nur fünf bis sieben Tage dauern soll, bis das Geld auf dem Konto ist.