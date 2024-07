Stuttgarter Verein warnt vor Schieflage: Grundsteuer: Zahlen private Eigentümer für Gewerbe drauf?

1 Wohnen in idyllischer Lage mit großen Grundstücken könnte in der Landeshauptstadt künftig deutlich teurer werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In rund vier Wochen will das Finanzministerium Baden-Württemberg Empfehlungen für die neuen Hebesätze veröffentlichen. Dann können Eigentümer ihre künftige Belastung berechnen.











Am 1. September will Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) nach Informationen der Stadt Stuttgart eine Empfehlung für alle Kommunen im Land zur Höhe der künftigen Grundsteuer-Hebesätze aussprechen. Das so genannte Transparenzregister des Landes kann als Fingerzeig für die Kommunen verstanden werden, bei der Festlegung der Hebesätze für die von 2025 an gültige Neuberechnung nicht zu überziehen. Der Städtetag hält das Register für überflüssig. Der Hebesatz sei Sache der Kommunen.