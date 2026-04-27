Stuttgarter Verbindungen betroffen: Keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

Regionalzüge und ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart fahren im Moment nicht durch Ulm. Die Reparaturarbeiten dauern wohl noch bis zum Nachmittag. Was ist passiert?
Wegen eines Oberleitungsschadens am Ulmer Hauptbahnhof kommt es zu zahlreichen Störungen im süddeutschen Regional- und Fernverkehr - betroffen sind auch die ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart, die umgeleitet werden. Am wichtigen Bahn-Knotenpunkt fahren derzeit keine Züge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Laut einer ersten Prognose sei bis etwa 15.00 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.