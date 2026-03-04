Stuttgarter Vater in Elternzeit: „Wie sollen wir ohne Stillen den Tag überstehen?“

Zu Beginn seiner Elternzeit ist unser Autor die zweite Wahl seines Kindes. Er fragt sich: War es doch zu früh, das Kind von seiner Mama zu trennen?
Unser Baby kann eine elegante Geste: Er wischt Dinge weg. Ruhig, bestimmt, mit einer Handbewegung, als würde er ein Argument vom Tisch fegen. Er kann das sogar mit geschlossenen Augen. In den Wochen vor meiner Elternzeit trifft es vor allem das Fläschchen. Danke, könnt ihr gerne selbst haben. Den Weg zur Brust findet er dagegen immer. Manchmal klettert er auf den Schoß seiner Mama, kuschelt sich an ihren Oberkörper, in perfekter Stillposition, strahlt sie an. Er weiß, wie er kriegt, was er will. Und ich denke: Wie soll man da als Vater in Elternzeit bestehen?