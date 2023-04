1 Siegbert Lapp war lange Zeit für Produktion und Technik verantwortlich, später übernahm er den Vorsitz des Aufsichtsrates Foto: Lapp/Frederik Laux

Der Stuttgarter Unternehmer Siegbert Lapp hat die Internationalisierung des Herstellers von Spezialkabeln wesentlich vorangetrieben. Nun ist er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.









Der Stuttgarter Unternehmer Siegbert Lapp (70) ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies teilte der Hersteller von Spezialkabeln mit. Den Unfall habe er nicht selbst verschuldet, so das Unternehmen. Siegbert Lapp hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Andreas zu einem Weltmarktführer in seiner Branche gemacht. Die internationale Aufstellung mit heute weltweit 19 Produktionsstandorten hat er wesentlich mit vorangetrieben. Mit mehr als 5000 Mitarbeitern steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.

Bevor Siegbert Lapp sein Maschinenbaustudium in Esslingen aufnahm, war er praktisch tätig und erlernte den Beruf des Werkzeugmachers. Der älteste Sohn des Firmengründers Oskar Lapp war seit 1980 für das Unternehmen tätig. Bis 2015 war er für Technik und Produktion sowie für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Anschließend war er bis 2022 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lapp-Gruppe. Im Oktober des vergangenen Jahres übergab er dieses Amt an seine Nichte Katharina Lapp. Ebenfalls seit Oktober 2022 wird das Unternehmen in dritter Generation von seinem Sohn Matthias Lapp geführt.

Siegbert Lapp war auch ehrenamtlich tätig, so etwa als Vorsitzender des Stiftungskuratoriums der Oskar-Lapp-Stiftung, die sich für die Erforschung von Herz-Kreislaufkrankheiten einsetzt.