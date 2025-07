Stuttgarter über Heimkind-Stigma: Mit acht Jahren in die Wohngruppe – „Es ist cool bei uns“

Mit acht Jahren in die Wohngruppe – „Es ist cool bei uns“

1 Leo war acht Jahre alt, als er in die Wohngruppe einzog. Foto: Volland

Wäre er nicht in eine Wohngruppe gekommen, würde er heute nicht studieren, sagt Leo. Was ist seine Geschichte? Warum erzählt er niemandem an der Uni von seinem Zuhause?











Eigentlich sollte Leo nur für wenige Monate in eine Wohngruppe kommen – daraus wurden zwölf Jahre. Der 19-Jährige engagiert sich im „Sprecher*innenrat“ der Wohngruppen des Stuttgarter Jugendamts und setzt sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen ein, die in Obhut genommen wurden. Ein Gespräch über das Aufwachsen in der Wohngruppe, über Heimkinderklischees und darüber, welchen Umgang er sich wünscht.