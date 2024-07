Stuttgarter Turnerin in Paris 2024: Das Küken und der Superstar – Helen Kevric trifft auf Simone Biles

1 Helen Kevric (li.) turnt zum ersten Mal bei Olympischen Spielen. Superstar Simone Biles ist zum dritten Mal dabei – und hat schon sieben Medaillen gewonnen, darunter vier goldene. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Das Rennen um die Olympia-Qualifikation war aufreibend und nervenzehrend. Nun blickt die erst 16-jährige Helen Kevric vom MTV Stuttgart gespannt auf ihr Debüt. Gleich zum Start erlebt sie den Superstar der Turnszene hautnah.











Kürzlich, in der Trainingshalle in Frankfurt am Main, da war die Aufregung noch überschaubar. Ein, zwei Kamerateams. Drei, vier Zeitungsjournalisten. Ein Kollege vom Radio. Dazu das gewohnte Umfeld in der Zentrale des Deutschen Turnerbundes (DTB). Helen Kevric also war entsprechend entspannt, wirkte trotz ihrer erst 16 Jahre abgeklärt und beantwortete alle Fragen so geduldig wie sprachgewandt. Aber sie wusste auch: Ab dem nächsten Tag wird alles anders.