Stuttgarter Traditionsgeschäft: Aus dem Keller zur Top-Adresse: Ballett-Bedarf Lutz tanzt in neue Ära

Seit mehr als 50 Jahren versorgt Gabriele Lutz Tänzerinnen und Tänzer mit allem, was das Herz begehrt. Nach dem Umzug übernimmt Tochter Anja – mit Herzblut und Traditionsbewusstsein.
„Zu lieben, was man tut, bedeutet nicht Arbeit, sondern Erfüllung!“ Was für Apple-Gründer Steve Jobs gilt, gehört auch zur DNA von Gabriele und Anja Lutz. Mutter und Tochter haben sich der Tanzwelt und dem 1972 gegründeten Familienunternehmen verschrieben. Nach dem Umzug in die Uhlandstraße 20 hat nun eine neue Ära begonnen.