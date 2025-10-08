Stuttgarter Traditionsbetrieb: Wie Kutter mit Luxus erfolgreich wurde

Wer zu Juwelier Kutter 1825 geht, gibt auch schon mal mehrere 10 000 Euro aus. Wie tickt das Familienunternehmen, das jetzt 200-Jahr-Jubiläum feiert?
Eine Uhr für 1,8 Millionen Euro? Beim Stuttgarter Juwelier Kutter 1825 wechseln solche Luxusstücke – in diesem Fall eine Patek-Philippe-Uhr – schon mal den Eigentümer – wenngleich so ein Verkauf die Ausnahme ist. Die Preise für Uhren- und Schmuckstücke liegen eher bei 2000 bis 50 000 Euro, je nach Kundenwunsch auch höher, wie Familienunternehmer Jochen Möhrle sagt.