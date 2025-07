Stuttgarter Torschützenkönige: Der Top-Ballermann der gesamten Landesliga

1 Dieses Mal gelassen nach einem Treffer: Bastian Joas hatte in der abgelaufenen Saison reichlich Grund zum Jubeln. Neben der Meisterschaft mit dem TSV Weilimdorf war er auch noch bester Schütze der gesamten Landesliga. Foto: Eibner-Pressefoto/Jani Pless

Bastian Joas vom Fußball-Landesliga-Meister TSV Weilimdorf hat seine bisherige Torebestmarke in der abgelaufenen Saison verdoppelt.











Tore hat er schon immer erzielt, war bei seinen Verbandsliga-Stationen Sportfreunde Schwäbisch Hall und Calcio Leinfelden-Echterdingen in einer Runde auch schon mal knapp im zweistelligen Bereich. Genauer gesagt: Er traf damals jeweils elf Mal. In der Spielzeit 2023/24 netzte er beim Landesligisten TSV Weilimdorf gar 14 Mal ein, sorgte damit für seinen bislang persönlichen Bestwert. Eine Momentaufnahme. Diesen hat Bastian Joas in der abgelaufenen Saison gleich mal verdoppelt, erzielte für den Landesliga-Meister und Neu-Verbandsligisten aus dem Stuttgarter Norden in 28 Begegnungen 28 Tore. Seine Marke bedeutete nicht nur den Höchstwert in der Staffel-2-Schützenliste, sondern hinweg über alle vier Landesligen Württembergs.