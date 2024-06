Stuttgarter Torschützenkönige: Der Dauerbrenner und König der Torschützenkönige

1 Ziad Masoud hat die meisten Treffer aller B-Staffel-Torjäger erzielt. Foto: Günter Bergmann

Der Stürmer des SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart erzielt seine Tore in der Kreisliga B, Staffel 4, häufig in Arjen-Robben-Manier. Immer mehr als 50 Buden waren es für den 29-Jährigen in den vergangenen drei Spielzeiten.











Er ist der Dauerbrenner und König unter den Torschützenkönigen in der abgelaufenen Kreisliga-B-Saison: Ziad Masoud vom SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart. Der Kapitän erzielte in der Spielzeit 2021/22 52 Treffer, dann 59 und aktuell erneut 59 – so viele wie kein anderer seiner treffsicheren Kollegen der Liga. Wobei es gar 66 Jubelmomente gewesen wären, wenn der SV Fasanenhof II seine Mannschaft vom Spielbetrieb der Staffel 4 nicht abgemeldet hätte. Dabei kommt der 29-Jährige mit dem feinen linken Fuß über die Flügel. „Links oder rechts, egal“, sagt er, wobei viele seiner Tore stark an den ehemaligen Spieler von Bayern München und Real Madrid – übrigens Masouds Lieblingsverein – Arjen Robben erinnert: Von der rechten Außenbahn leichtfüßig mit einem schnellen Wackler nach innen einbiegen, mit dem linken Fuß dann entweder aufs kurze oder schön geschlenzt ins lange Eck zu zielen.