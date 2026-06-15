Stuttgarter Tennis-Zweitligist: Vaihingerinnen verpassen Aufstieg erneut knapp - was dem Team noch fehlt

Der TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr beendet die Saison in der 2. Tennis-Bundesliga wieder als Vizemeister. Trotz des verpassten Aufstiegs freut sich der Trainer über die Teamleistung.
Was wäre wenn? Damit will sich Michael Seibold, Trainer des Tennis-Zweitligisten TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr, eigentlich gar nicht beschäftigen. Doch hätte Marie Vogt einen ihrer vier Matchbälle im Tiebreak gegen die Tschechin Julie Struplova verwandelt, hätten die Vaihingerinnen die Begegnung gegen das Team von Tennis 65 Eschborn gewonnen. Damit wäre wohl am Ende nicht die Vizemeisterschaft, sondern sogar der Titel und der damit verbundene Aufstieg Realität geworden. „Man kann es nicht ändern. Sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt ja nichts. Wir sind stolz auf unsere Saison“, sagt Seibold.