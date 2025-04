Stuttgarter Tennis Grand Prix: Vier Wildcards wollen nach oben

13 Nachdem es mit dem deutschen Team nicht gut lief, freut sich Laura Siegemund auf ihr Heimspiel beim Tennis Grand Prix in Stuttgart, wo sie 2017 das Turnier gewann. Foto: /IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Nachdem die deutschen Tennisfrauen beim Billie Jean King Cup die Endrunde als Team verpasst haben, wollen sie nun als Solistinnen beim Porsche Tennis Grand Prix erfolgreich sein. Die Favoritinnen sind allerdings andere.











Link kopiert



Geboren in Filderstadt, also der Wiege des Turniers, sowie mit einer Wohnung am Spielort Stuttgart ist Laura Siegemund für die Rolle der Losfee ja geradezu prädestiniert. Also steht die 37-Jährige am Sonntag um die Mittagszeit auf dem Showcourt 2 in der Schleyerhalle an der Seite der Sportlichen Leiterin Anke Huber – und rührt ein paar orangefarbene Kugeln in einer Schüssel. Denn es gilt, die Spielpaarungen des Hauptfeldes beim Porsche Tennis Grand Prix auszulosen, also den sogenannten Turnierbaum zu erstellen.