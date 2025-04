Stuttgarter Tennis Grand Prix: Frauenpower im Hochglanzformat

Frisch Auf Göppingen gegen THW Kiel Patrick Wiencek: „Der Pokalsieg nimmt den jungen Spielern ein wenig den Druck“

Patrick Wiencek beendet am Saisonende seine Karriere als Handballprofi. Vor den Spielen gegen die Füchse und bei Frisch Auf Göppingen spricht er über den jüngsten DHB-Pokal-Triumph, die weiteren Ziele und er sagt, was er ab Sommer am meisten vermissen wird.