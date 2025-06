Stuttgarter Technologiekonzern: Backofen, Auto, E-Bike: So bringt Bosch KI in den Alltag

Backofen, Auto, E-Bike: So bringt Bosch KI in den Alltag

Für Bosch-Chef Stefan Hartung ist Künstliche Intelligenz eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte.











Vorsichtig tastet sich das Auto der chinesischen Marke Exeed in die Kreuzung, hinter der eine belebte Geschäftsstraße beginnt. Rechts parken Autos, links steht ein Fußgänger, der die Straße überqueren will, von vorne nähert sich ein Radfahrer. Für ein selbstfahrendes Auto ist dies eine der schwierigsten Aufgaben – geht es doch darum, das Verhalten unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer nicht nur in Echtzeit zu erfassen, sondern auch vorherzusagen.