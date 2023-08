1 Felix Klare (links) und Richy Müller dürfen im Stuttgarter „Tatort“ weitermachen. Foto: dpa/Christian Koch

Mit seiner Ankündigung, man plane eine „TV-Revolution" für den „Tatort" und werde die Teams neu aufstellen, sorgt ARD-Koordinator Jörg Schönenborn für Unruhe. Der SWR hat sich nun zu den Plänen der Stuttgarter Krimi-Reihe geäußert.









Am 26. September wird Richy Müller 68 Jahre alt. In die „Tatort“-Rente als Kommissar Thorsten Lannert muss er deshalb noch lange nicht. Beim SWR gibt es bisher jedenfalls „keine Überlegungen“, das Stuttgarter Duo durch ein neues Team zu ersetzen. Die Frage, die sich viele Fans der Krimi-Reihe nach den Aussagen des ARD-Koordinators Jörg Schönenborn zur „Tatort“-Zukunft stellen, kann SWR-Sprecherin Annette Gilcher „schnell, eindeutig und beruhigend“ beantworten. Demnach geht es mit Richy Müller und seinem 44-jährigen Kollegen Felix Klare in Stuttgart weiter wie bisher.