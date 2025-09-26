Richy Müller heißt gar nicht Richy - fünf Fakten über den Kommissar

Die meisten kennen ihn als Kommissar Thorsten Lannert aus dem Stuttgarter "Tatort" - doch Richy Müller hat weit mehr zu bieten als den beliebten Ermittler. Am 26. September wird der Schauspieler 70 Jahre alt.
Er ist einer der konstantesten Ermittler im "Tatort": Zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Bootz alias Felix Klare (46) geht Richy Müller schon seit 2008 als Thorsten Lannert auf Verbrecherjagd in Stuttgart und Umgebung. Den sympathischen Mannheimer kennt dabei selbst kaum jemanden mehr unter seinem echten Namen - und das hat gute Gründe. Das und weitere spannende Fakten gibt es zu seinem 70. Geburtstag am 26. September.