1 Manchmal ist einfach kein Durchkommen zu den Stuttgarter Bürgerbüros und zur Ausländerbehörde Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Wegen Überforderung der Bürgerbüros hat OB Frank Nopper im Rathaus eine Taskforce eingesetzt. Inzwischen tagte sie zum zweiten Mal – und ihre Beschlüsse entfalten schon erste Wirkungen, versichert der OB-Stellvertreter Fabian Mayer.















Link kopiert

Die Notmaßnahmen für den schwer in die Kritik geratenen Bürgerservice der Stadt werden verstärkt. Die von OB Frank Nopper (CDU) eingesetzte Task-Force für Verbesserungen in den Bürgerbüros hat am Freitag 13 weitere Maßnahmen beschlossen – nach zuvor 17 bei der Auftaktsitzung am 11. August. Unter der Leitung des Ersten Bürgermeisters Fabian Mayer (CDU) nahm sich die Arbeitsgruppe mit drei Fachbürgermeistern, mit Amtsleitern und mit versierten Mitarbeitern der betroffenen Bereiche unter anderem vor, die Abholung von Ausweisen und Pässen zu erleichtern. Solche Kunden sollen an den Warteschlangen vorbeigeschleust, vielleicht auch zu einem zentralen Abholschalter geleitet werden.

Lesen Sie auch Digitalisierung in Kommunen Der Bau des digitalen Rathauses kommt in Stuttgart nur langsam voran Das Onlinezugangsgesetz sollte Ende 2022 umgesetzt sein. In Stuttgart wird dann aber erst ein Teil der Dienstleistungen zur Verfügung stehen.

Statt nur vor 13 Bürgerbüros soll es jetzt vor allen 23 Bürgerbüros Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen geben, die als Servicelotsen fungieren und den Stress reduzieren. Spätestens am Jahresende sollen Besucher in allen Bürgerbüros kabellos aufs Internet zugreifen können. Mit einer Anwerbekampagne will die Stadt zusätzliches Personal rekrutieren. Die Task-Force möchte zudem sicherstellen, dass rasch reagiert wird, wenn sich jemand auf eigene Initiative bei der Stadt bewirbt. Denn dies gebe es auch, sagte Mayer. Nach Medienberichten über die Personalnot sind zahlreiche Bewerbungen bei der Stadt eingegangen.

Bald soll es die Wartezeiten-Anzeige in Echtzeit geben

Mayer zeigte sich auch nach der zweiten Sitzung optimistisch. Inzwischen lasse sich bereits „ein hoher Grad an Umsetzung“ der Beschlüsse feststellen. So soll ab Mitte September im Internet eine Echtzeitampel erscheinen, die das Besucheraufkommen in den Bürgerbüros und die absehbaren Wartezeiten darstellt. Zudem soll man sich auf dem Smartphone auch anzeigen lassen können, wie die Abarbeitung der Warteschlange vorankommt. Dann könnten Besucher nach dem Ziehen eines Tickets im Bürgerbüro zu Besorgungen weggehen und doch rechtzeitig wieder im Bürgerbüro sein.

Mayer sagte: „Wir sind auf gutem Weg zu einer spürbaren und anhaltenden Entspannung der Situation für die Bürgerinnen und Bürger und für die Mitarbeitenden.“ Die Task-Force werde weiter regelmäßig tagen.