5 Für eine neue Folge der Doku-Serie „Dance Around The World“ hat Eric Gauthier Kuba besucht und sich in das Land verliebt. Foto: /Jeanette Bak

In 80 Tänzen um die Welt! Eric Gauthier, ein Stuttgarter Ballettwunder, sagt, sein schönster Film in der ARD-Doku „Dance Around The World“ kommt aus Kuba: „Das ist die Essenz“. Im Kino feiert das getanzte Roadmovie aus Havanna Premiere.









Andere Länder, andere Tänze. Bewegung nach Musik ist eine Form der Kommunikation, die ohne Sprachbarrieren, da wortlos, Menschen zusammenbringt. In allen Kulturen trainieren Schritte und Drehungen Konzentration wie Koordination. Tanzen ist gesund, kann Konflikte lösen. Der Kanadier und Kosmopolit Eric Gauthier , Everybody’s Darling aus Stuttgart, ist ein weltweit gefeierter Schrittmacher des modernen Tanzes – genau der Richtige, um für die TV-Serie „Dance Around The World“ in die Hotspots der Ballettwelt einzutauchen, um reich beladen mit Ideen und Eindrücken zurückzukehren, auf dass der Spaß am Tanzen die Nationen immer enger verbindet.