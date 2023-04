1 Eric Gauthier (re.) mit Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier (li.) und Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Foto: /privat

Zum ersten Mal in seiner sechsjährigen Amtszeit reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kanada – mit dabei ist der Stuttgarter Tanzstar Eric Gauthier, ein gebürtiger Kanadier. „Es ist unglaublich, Teil dieser Reise zu sein“, sagt er.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die beiden kennen sich, seit sie in einer öffentlich übertragen Videokonferenz im Mai 2021 über die Lage der Kultur in der Pandemie gesprochen haben. Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier und der Stuttgarter Publikumsliebling Eric Gauthier waren sich von Anfang an sympathisch. „You are so cool“, freute sich der Ballettstar zum Ende des digitalen Austausches, und das Staatsoberhaupt lobte „The Dying Swans Project“, das mit 64 Kunstschaffenden aus den Bereichen Tanz, Choreografie, Musik und Film in Stuttgart in der Coronakrise geschaffen wurde. Seitdem haben sich der Politiker und der Chef von Gauthier Dance immer wieder getroffen, etwa im Schloss Bellevue in Berlin.

„Das ist auch eine Ehre für Stuttgart“

Jetzt nahm Steinmeier den kreativen Kopf aus dem Theaterhaus mit auf Staatsbesuch nach Kanada. „Für mich und Gauthier Dance ist es eine sehr große Ehre, dass wir dabei sein dürfen“, berichtet der gebürtige Kanadier unserer Redaktion aus Ottawa am Telefon, „und letztendlich ist es eine Ehre auch für Stuttgart.“

Lesen Sie auch

Besonders gefällt es Eric Gauthier, dass er die Einladung zum Staatsbesuch in seine kanadische Heimat bekam. Auf dem Programm stand auch eine Begegnung mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Für seine SWR-Doku „Dance Around The World“ befindet sich Gauthier gerade ohnehin in Kanada. Wegen der Dreharbeiten kann er den Bundespräsidenten nicht, wie von diesem erhofft, auf der kompletten Kanada-Tour begleiten. Gauthier Dance wirkt am Show-Programm mit, das die Generalgouverneurin Mary Simon, die Vertreterin von König Charles III. als Staatsoberhaupt Kanadas, für ihren deutschen Kollegen ausrichtet. Den Abend eröffnet Gauthier Dance – mit einem Pas de deux aus Nacho Duatos Bach-Hommage, den Bruna Andrade und Luca Panacci tanzen werden, sowie mit Gauthiers Solo „ABC“, das der Tänzer Shori Yamamoto interpretiert.

Schretzmeier sieht in der Reise eine große Anerkennung fürs Theaterhaus

„Wir sind alle überwältigt und dankbar für jeden einzelnen dieser unvergesslichen Momente, die wir hier erleben dürfen“, sagt Gauthier. Werner Schretzmeier, der Leiter des Theaterhauses, sieht in der Reise auch für sein Haus eine große Anerkennung der Arbeit Gauthiers. Gauthier Dance sei neben dem Schauspiel „das zweite Ensemble des einzigartigen kulturellen Flaggschiffs der Region und der Landeshauptstadt“, sagte Schretzmeier in Stuttgart.