Stuttgarter Tanzmacher: Eric Gauthier träumt groß und lässt Michael Patrick Kelly gut aussehen

Nachts im Ballettstudio am Aalto-Theater in Essen: Wie Eric Gauthier, Choreograf und kreativer Kopf von Gauthier Dance, dem Popstar aus der Kelly-Familie neue Moves beibrachte.
Nebenjob? Auf keinen Fall würde Eric Gauthier seine Arbeit als Schrittmacher für Stars der Pop- und Schlagerszene mit diesem Begriff bezeichnen, auch wenn er vor allem als künstlerischer Kopf der Theaterhaus-Tanzkompanie Gauthier Dance und ihrer Juniors bekannt ist. „Für mich sind das keine Nebenjobs, sondern die Arbeit für Sänger wie Cro oder Marianne Rosenberg sind ein Teil meines Universums als Künstler“, sagt er am Telefon.