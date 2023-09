2 Helfende Hände sollen mit dem Ehrenamtspreis "Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres" gewürdigt werden. Foto: Imago/VectorFusionArt

Sie kennen jemanden, der sich in seiner Freizeit für andere einsetzt oder im Natur- und Tierschutz aktiv ist? Bis zum 15. Oktober können Sie ihn oder sie für unseren Ehrenamtspreis „Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres 2023“ vorschlagen.











Sie bringen Leben in die Stadtgemeinschaft: die Freiwilligen, die nach Feierabend oder wenn die Kinder im Bett sind, nicht vor dem Fernseher hängen bleiben, sondern noch einmal in die Vollen gehen. Rund ein Viertel der Stuttgarterinnen und Stuttgarter hat die persönliche Wellnessoase nicht im Spaßbad gefunden, sondern auf dem Sportplatz, in der Notrettung, in der Flüchtlingshilfe, bei der Hausaufgabenbetreuung für benachteiligte Kinder, beim Einkaufen für Senioren und behinderte Menschen, im Kältebus für Obdachlose, im Tierheim beim Gassigehen, am Straßenrand beim Krötensammeln – die Einsatzfelder für gute Geister sind schier unendlich.