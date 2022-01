1 Da wo Stuttgart lebt, sollen die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt nicht weit weg sein. Foto: Stuttgarter Straßenbahnen AG

Stuttgart - Dynamisch, hip und urban: Wie die Macher des neuen Imagevideos für die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die Landeshauptstadt darstellen wollten, ist im Endergebnis gut zu sehen. 56 Sekunden ist das Video nur lang, das die SSB seit dem 5. Januar unter dem Titel „Stuttgart gehört Dir!“ auf ihrem Youtube-Kanal teilt. Die reichen aber schon aus, um klarzustellen, dass die SBB all die lebendigen Orte in der Stadt vernetzen will. Schon eine Woche nach seiner Veröffentlichung hat das Video über 78000 Aufrufe.

Kameraführung und Schnitt wecken dabei Gefühle wie bei einer Achterbahnfahrt, die am Anfang des Videos noch gemächlich am Betriebsbahnhof der SBB startet. Dann geht es aber los und Drohnenaufnahmen tragen die Zuschauer in die Wohnung eines Stuttgarter Musikproduzenten, durch die Halle des Stuttgarter Stadtpalais oder über die Weinsteige. Und immer wartet in der Nähe gerade einer der gelben Busse, Taxiwagen oder Straßen- und Zahnradbahnen auf die unternehmungslustige und arbeitsame Bevölkerung in der Stadt. Der verbindende Charakter der öffentlichen Verkehrsmittel kommt in dem Video auch zum Tragen, indem das Video wie eine Plansequenz anmuten soll, also scheinbar ohne Schnitte gedreht wurde, was bei genaueren Hinsehen natürlich nicht stimmt.

Bei der SSB heißt es, dass man mit dem Video auch auf den neuen Markenkern „Für Dich!“ aufmerksam machen möchte. „Der neue Markenauftritt soll dabei helfen, möglichst viele Kunden zur Nutzung der SSB-Verkehrsmittel zu motivieren um Klimaschutz und Verkehrswende in Stuttgart voranzubringen“, sagt Mario Laube, Kaufmännischer Vorstand der Stuttgarter Straßenbahnen.

