Mit einem Recruiting-Abend in Kneipenatmosphäre werben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) um neue Fachkräfte. Im Fokus stehen Jobs bei der Infrastruktur, in Werkstätten und in der IT.

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) verlassen für die Personalgewinnung vertraute Pfade. Unter dem Titel „SSB Jobdating – Jobs zum Verlieben“ lädt das kommunale Verkehrsunternehmen am 23. März zu einem Recruiting-Abend ein – in eine Stuttgarter Kneipe. Zwischen 18 und 21 Uhr sollen Interessierte mit Recruitern und Mitarbeitern aus SSB-Fachbereichen direkt ins Gespräch kommen – begleitet von Musik, Getränken und Fingerfood.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht der Arbeitsplatz im Führerstand der Stadtbahnen oder hinterm Lenkrad der Linienbusse, sondern Werkstätten, Gleise und Serverräume. Gesucht werden vor allem Fachkräfte für Infrastruktur, Technik und IT. Das Format setzt bewusst auf einen niedrigschwelligen Zugang: Statt klassischem Bewerbungsgespräch gibt es persönliche Begegnungen. Die Kampagnenidee überträgt die Logik des Datings auf die Jobsuche – man lernt sich unverbindlich kennen und schaut, ob es matcht.

„Die SSB fährt nicht von allein. Hinter jedem Kilometer Schiene, jeder Weiche und jedem IT-System stehen hochqualifizierte Fachkräfte“, sagt Personalvorständin Annette Schwarz. Nach erfolgreichen Einstellungen im Fahrdienst im vergangenen Jahr liege der Schwerpunkt nun klar auf technischen und handwerklichen Funktionen. Wer dort arbeite, gestalte die Mobilität in Stuttgart mit.

SSB kämpfen mit angespanntem Arbeitsmarkt

Der neue Ansatz ist Teil einer langfristigen Strategie. Der Arbeitsmarkt für technische Fachkräfte ist seit Jahren angespannt, zugleich steigen die Anforderungen an Infrastruktur und Digitalisierung im öffentlichen Nahverkehr kontinuierlich. Die SSB stehen im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern und wollen deshalb frühzeitig Kontakte knüpfen – auch zu Menschen, die latent wechselbereit sind, aber nicht aktiv Stellenanzeigen studieren.

Wie ernst die Lage werden kann, zeigte sich bereits im Sommer 2023. Damals musste das Unternehmen zeitweise Stadtbahnfahrten streichen, weil Fahrerinnen und Fahrer fehlten. 2024 reagierten die SSB unter anderem mit eigens gestalteten Stadtbahnzügen, die als rollende Werbeträger für Jobs im regulären Fahrdienst durch Stuttgart kurvten – mit spürbarem Erfolg bei den Neueinstellungen. Nun richtet sich der Blick nach vorn. Ohne stabile technische Teams, so die Botschaft des Unternehmens, fährt in Stuttgart keine Bahn und kein Bus.

Eine Anmeldung für das „SSB Jobdating – Jobs zum Verlieben“ ist erforderlich unter: www.ssb-ag.de/karriere/ssb-jobs-zum-verlieben/. Die Plätze sind begrenzt. In welcher Stuttgarter Kneipe die Veranstaltung stattfindet, erfahren Interessierte im Verlauf des Anmeldeprozesses.