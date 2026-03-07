Stuttgarter Straßenbahnen: In der Kneipe zum neuen Job bei den SSB?

Mit einem Recruiting-Abend in Kneipenatmosphäre werben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) um neue Fachkräfte. Im Fokus stehen Jobs bei der Infrastruktur, in Werkstätten und in der IT.
Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) verlassen für die Personalgewinnung vertraute Pfade. Unter dem Titel „SSB Jobdating – Jobs zum Verlieben“ lädt das kommunale Verkehrsunternehmen am 23. März zu einem Recruiting-Abend ein – in eine Stuttgarter Kneipe. Zwischen 18 und 21 Uhr sollen Interessierte mit Recruitern und Mitarbeitern aus SSB-Fachbereichen direkt ins Gespräch kommen – begleitet von Musik, Getränken und Fingerfood.