Stuttgarter Straßenbahnen AG: Kundenzentren bleiben geschlossen

1 Die SSB-Kundenzentren bleiben für einen Tag geschlossen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wer sich eine neue Fahrkarte kaufen oder sich über die beste Verbindung informieren will, steht am Montag, 7. Oktober, sprichwörtlich auf dem Abstellgleis. Denn die Kundenzentren der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Hauptbahnhof, am Charlottenplatz und in der Rotebühlpassage bleiben an diesem Tag geschlossen. Fahrgäste müssen sich anderweitig informieren. Auch das Fundbüro ist zu. Grund dafür sei eine interne Veranstaltung, teilt das städtische Verkehrsunternehmen mit.